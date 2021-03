Antonio Briseño rompe el silencio tras todas las críticas por sus dichos contra el América

El Clásico Nacional entre América y Chivas siempre es esperado, pero lo cierto es que la semana previa al mismo indica mucho de qué esperar. Cuando los protagonistas hablan y se meten de lleno en el mismo, es probable que luego resulte un buen partido, o por lo menos con distintos atractivos.

Antonio Briseño fue el que se encargó por parte de Chivas de Guadalajara en tener la palabra antes del duelo ante las Águilas y, justamente, sus frases dieron mucho de qué hablar. El Pollo opinó que el América no tiene identidad, algo que terminó pagando caro: no solamente recibió críticas de todos los americanistas, también fue el principal señalado tras perder el partido.

“Salieron muchos a decir 'identidad' y metían el número tres en lugar de la 'e', pero es parte del futbol, no pasa nada. Si uno se queda callado y no dice nada muchas veces, la afición dice que se tiene que hablar con respeto, al final de cuentas en lo que pienso es mi forma de ser, o así vivo el futbol", explicó el Pollo en conferencia de prensa.

Antonio Briseño no se arrepiente de sus dichos ante el América

Briseño dejó en claro que no se arrepiente de su frase: "Yo no me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos una revancha, el futbol es así, esperemos que sea pronto; al final, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar y ahora sí hay que aguantar, para eso estamos, para aguantar los madrazos que se vengan. Lo tenemos que hacer calificando a Liguilla y peleando el título se va a compensar, estamos fuera de los clasificados al repechaje, hay que sumar y meternos partido a partido”, enfatizó.

Por último, el Pollo cree que Chivas tendrá una revancha más pronto que tarde, como lo hizo las Águilas desquitándose de la última Liguilla: “Al final será la evaluación, un clásico no se puede compensar diciendo que solo se perdió, se deja una marca y poder tener una revancha, ellos ya tuvieron la revancha, hay buenas oportunidades para revertir", culminó.

