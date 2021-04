Alexis Vega pidió la titularidad de José Juan Macías en Chivas de Guadalajara

Chivas Guadalajara no pudo encontrar un funcionamiento regular a lo largo del Guard1anes 2021, situación que obligó a Víctor Manuel Vucetich a realizar cambios tácticos en el armado del sistema y el equipo. Bajo ese panorama, siempre hay jugadores sacrificados, siendo uno de ellos José Juan Macías.

Alexis Vega jugó prácticamente siempre por afuera en el último tiempo, acompañando en el frente de ataque a JJ. Sin embargo, ahora es él quien está oficiando de punta sin tener la compañía de Macías, por lo que reveló que se siente solo en el sistema táctico. Dicho de otra manera, le pidió a Vucetich que lo incluya en el equipo.

“Yo he jugado de 9 ahora que él ha estado de suplente, me he sentido un poco solo arriba, pero es parte del funcionamiento que hemos tenido y él está tranquilo. Quiere jugar, sabemos de la importancia que tiene Macías que nos puede aportar al equipo”, explicó el jugador de Chivas de 23 años.

Alexis Vega se refirió a cómo está José Juan Macías

“Yo he hablado con JJ, él está muy tranquilo, muy metedor, yo creo que es de los primeros jugadores que llega a entrenar, de los últimos que se va, un jugador muy profesional y hemos estado platicando e intercambiando propuestas”, contó Vega, quien dio buenos indicios sobre su compañero.

Respecto a la suplencia de Macías, sentenció: “Son decisiones que tiene el profe, por ahí dijo que lo veía un poco desconcentrado y la verdad el profe sabrá, yo lo veo muy comprometido, en los entrenamientos se mata y tarde o temprano le va a llegar su recompensa, su oportunidad y la va a romper”.

Lee También