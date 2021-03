¿Regaño a Alexis Vega? Amaury Vergara prefiere que los jugadores de Chivas respondan a las citaciones de la Selección Méxicana

Alexis Vega fue llamado por el entrenador Jaime Lozano para acudir a los microciclos de la Selección Mexicana Sub 23 de cara al Preolímpico, pero el futbolista prefirió quedarse en Chivas de Guadalajara. Al respecto se refirió el presidente Amaury Vergara, quien no parece estar muy de acuerdo con la decisión del futbolista.

En diálogo con Mediotiempo, el máximo directivo del Rebaño Sagrado consideró que siempre recomendarán y apoyarán desde el club asistir a los llamados para representar al Tri, y consideró un verdadero honor poder llegar a vestir la playera del país.

“Mi posición y la posición del Club Deportivo Guadalajara, que es la misma, es que jugar en la Selección es un gran honor, tiene que ser (para) todo mexicano representar a su país lo más importante, nosotros siempre vamos a recomendar al jugador que responda a los llamados, que participe en los llamados de la Selección, por supuesto si se dan las condiciones entre la Federación y el club para que no afecte de gran medida, aunque siempre la ausencia de un jugador puede afectar en los entrenamientos”, aseguró.

Y añadió: “Esa es la postura de Chivas, siempre va a aportar, siempre va a ayudar, siempre va a dar las facilidades para que los jugadores puedan representar a su país y para nosotros, creemos y tratamos de compartírselo al interior del equipo que no hay honor más grande que representar a la Selección Mexicana".

Alexis Vega había sufrido en noviembre del 2020 un esguince de tobillo frente a Cruz Azul con la escuadra Sub 23 de México, lo cual hizo que no pueda iniciar la Liguilla con Chivas y disputar entre algodones la semifinal ante León. Después, el jugador decidió no volver a asistir, y el mandamás del Rebaño admitió que hubo una plática con el por este asunto.

“Sí, por supuesto, hablamos con los jugadores todos los días de todos los temas y es cuestión de Alexis, no puedo hablar por Alexis, tendrá que saber cómo gestionar la forma en que responde a los llamados y a la Selección, cualquier jugador profesional tiene retos, entre ellos ser seleccionado y saber que eso puede representar un riesgo de lesión o de bajo rendimiento para su club, siempre con el diálogo y el entendimiento se pueden llegar a buenos acuerdos y a buenos puertos”, comentó.

