Amaury Vergara y su postura sobre la sanción al América por alineación indebida

Aún siguen rebotando opiniones sobre la sanción al Club América de parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX y FMF, debido a la alineación indebida por mala inclusión de Federico Viñas en el partido ante Atlas, lo que implicó tres puntos menos para las Águilas.

Amaury Vergara, presidente y dueño de Chivas de Guadalajara, fue consultado sobre esta polémica, y se pronunció a favor de que el ente del futbol mexicano haya aplicado el reglamento.

“Y si en este caso así fue nos parece que haya sido muy bueno que se hayan aplicado las normas porque todos nos regimos por una serie de normas y cualquier dueño o cualquier directivo o jugador queremos que se apliquen con la mejor profesionalidad y exactitud cualquier tema disciplinario como es en este caso”, concluyó.

Aún así, el mandamás del Rebaño Sagrado aclaró que no es su tarea estar preocupado por lo que pase con los equipos rivales (y más si se trata del Clásico).

“Mi opinión es que el día que esté más preocupado por lo que pasa con el Atlas y el América, es el día que no me merezco estar en este lugar de la presidencia de las Chivas. Francamente no es algo que me quite el sueño ni estoy tan preocupado cómo cada uno podría o no podría obtener puntos. Lo que sí te puedo decir, nuestra postura siempre va a ser aplaudir y reconocer la labor de la Comisión Disciplinaria y del órgano que nos rige que es la Liga MX y apoyamos cualquier decisión que ellos crean sea lo mejor para respetar nuestro reglamento”, expresó.

Triste noticia. El padre de Matías Almeyda, Óscar Almeyda, falleció a sus 78 años a causa de complicaciones por el Covid-19. QEPD ��



Mucha fuerza para el Pelado y toda su familia ����



�� https://t.co/nQheBGdpu1 pic.twitter.com/R6MiJ566xL — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) March 2, 2021

Lee También