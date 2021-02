Amaury Vergara le hizo un insólito pedido a los fanáticos de Chivas para poder traer refuerzos

En el 2020 Chivas se hizo cargo del arrasó con el mercado de pases de invierno y realizó una fuerte inversión para intentar llegar a quedarse con los campeonatos, pero las logros no llegaron. Sin embargo, el Rebaño comienza a tener los números en rojo porque no tiene ingresos por la crisis sanitaria y Amaury Vergara les pidió a los fanáticos que compren playeras para ser ayudar al club.

“Las Súper Chivas”, llegaron a decirle al conjunto Rojiblanco luego de la gran cantidad de dinero que había gastado en refuerzos para el Apertura 2020. Sin embargo, no se pudo ver nada de lo esperado por la directiva del club.

Debido a esto, más la pandemia causada por el COVID-19, hace que los números de Chivas comiencen a estar en rojo y que la inversión haya sido en vano. De todas maneras, lo que pocos fanáticos del Rebaño se esperaban era escuchar un llamativo pedido de Amaury Vergara a sus aficionados.

“Si te la compras (una playera), yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos", expresó Vergara, en Instagram luego de que un fanático haya pedido un jersey.

Por otro lado, a Vergara le consultaron sobre si podía volver a contratar a jugadores con pasado en rojiblanco como Carlos Salcedo y Orbelin Pineda. “(Sobre) Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario de eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”, finalizó Amaury Vergar.

