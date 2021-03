Chivas: el día que Víctor Manuel Vucetich criticó al América y al Memo Ochoa

Víctor Manuel Vucetich arribó a mediados del año pasado a Chivas . A pesar de que el nivel de juego todavía no alcanzó a ser el ideal (las pocas ideas en la zona de creación son el principal problema de la escuadra), los resultados mejoraron.

Querétaro, un elenco con pocas estrellas pero que logró clasificarse a la Liguilla y que le dio más de un dolor de cabeza a los denominados "grandes" del futbol mexicano. En su momento, El Rey Midas llegó tras una buena experiencia enun elenco con pocas estrellas pero que logró clasificarse a la Liguilla y que le dio más de un dolor de cabeza a los denominados "grandes" del futbol mexicano.

Siendo entrenador de Los Gallos Blancos, el entrenador tuvo una disputa contra América. Tras una derrota como local en la jornada 5 del Clausura 2020, demostró su enojo por la forma de jugar de su rival.

"En cuestiones de VAR no tengo que reclamar nada. Lo que me molestó fue el tiempo que hicieron (América) y el criterio que utilizan al no amonestar a algún jugador que se deja caer y no te dan el tiempo de más. No compensan. No tienen criterio para saber cuando un equipo se come el tiempo y quiere sacar de ritmo a su rival. Esa es mi crítica”, aseguró Vucetich.

Eso no es todo, sino que también criticó a Guillermo Ochoa, portero de Las Águilas, en 2019: "Ochoa es un gran atajador, pero tiene mucha dificultad con los pies y no es bueno con las salidas. No sale jugando como Volpi o Marchesín. El mejor de los tres físicamente sea, tal vez, Tiago (Volpi)".

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 10 24 2 AMÉRICA AMÉRICA 10 22 3 MONTERREY MONTERREY 9 18 4 TOLUCA TOLUCA 10 18 5 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 10 18 6 PUEBLA PUEBLA 10 16 7 ATLAS ATLAS 10 15 8 TIJUANA TIJUANA 10 13 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 10 12 10 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 10 12 11 TIGRES UANL TIGRES 9 12 12 QUERÉTARO QUERÉTARO 10 11 13 MAZATLÁN MAZATLÁN 10 11 14 PUMAS UNAM PUMAS 10 8 15 JUÁREZ JUÁREZ 9 8 16 LEÓN LEÓN 9 7 17 PACHUCA PACHUCA 10 7 18 NECAXA NECAXA 10 7

