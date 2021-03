"Mi renuncia siempre está en la mesa de Amaury Vergara": Ricardo Peláez

La goleada sufrida ante América en el Estadio Akron desató una serie de problemas y desentendimientos en las Chivas. No solamente se filtraron fotos y videos de Amaury Vergara celebrando en una boda durante la hora del Clásico Nacional, sino que además aparecieron rumores de salida de importantes personajes.

Se dijo que, después de habérselo confesado a los futbolistas del Guadalajara, Ricardo Peláez había presentado su renunciado al cargo de director deportivo. Y, como si esto fuera poco, se aseguró que las autoridades del conjunto tapatío estaban analizando la continuidad de Víctor Manuel Vucetich.

Para despejar las dudas de todos los aficionados, el Rebaño Sagrado convocó a los periodistas y a los medios de comunicación a una conferencia virtual este lunes por la tarde. "Hoy durante la mañana circuló esta versión. La verdad es que no fue así, pero no estoy aquí para desmentir a nadie, sino para contar lo que pasó en la intimidad del grupo. Soy una persona competitiva y mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara. Yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito".

"El presidente sabe que mi renuncia está sobre la mesa y tiene libertad para accionar. El máximo responsable soy yo. No ha pasado por mi cabeza tirar la toalla. Simplemente es tener un poquito de vergüenza, tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente. El día que me tenga que ir, me voy a ir sin cobrar un centavo", agregó Cabecita de Oro, mostrándose comprometido para continuar.

Respaldo para Víctor Manuel Vucetich

"Es un técnico ganador, exitoso y gestionador de instituciones. Eso lo avala y creo que es el indicado. Esto es de resultado y si no los entregamos nos tenemos que ir. Ahora tengo la confianza del comité directivo y se me otorga la facultad de tener al que yo quiera. Y vamos a continuar, esperemos cumplir con las expectativas", agregó Ricardo Peláez en la conferencia virtual, confirmando al Rey Midas.

"Nos partimos la madre o nos vamos"

El director deportivo descartó sanciones a sus futbolistas por rendimiento, pero aseguró que habrá análisis para sus respectivas continuidades: "Esto es con base en el rendimiento, porque no ha habido indisciplina y con eso los jugadores están en evaluación. SIempre habrá jugadores promovidos en el primer equipo, y jugarán los que mejo estén. O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. Futbolista que no se rompa el alma, que es lo mínimo que exige la afición, no va a poder estar".

Bajo la misma línea, Víctor Manuel Vucetich agregó: "Observamos distracciones. Son jóvenes los elementos que tenemos hoy y por supuesto que las tienen. Es muy fácil que eso suceda y no entiendan los compromisos como deben de asumirse. Creo que es algo que tenemos que evaluar día con día".

