Chivas: Víctor Manuel Vucetich explicó por qué no se valora tanto su trabajo

El mote de 'Rey Midas' no está puesto casualmente en Víctor Manuel Vucetich: en México, el estratega obtuvo 14 títulos en 16 Finales, una efectividad asombrosa. Eso le valió el respeto eterno en la Liga MX y, principalmente, en los clubes donde campeonó.

El entrenador fue confirmado como nuevo conductor de Chivas hace algunos días y ya debutó con una victoria. En una entrevista con el Diario Récord, Vuce pidió más reconocimiento por parte de los medios de comunciación.

"No he contado con los apoyos mercadológicos de algunos medios de comunicación, no he sido muy dado a buscar dialogar o proporcionar algunos incentivos. Me he dedicado mucho a lo deportivo, el foco no me ha interesado tanto", aseguró.

"Yo siempre he vivido de los resultados, soy muy cuidadoso en la elección de los jugadores y trato de proporcionarle a las instituciones producción. Me interesa producir para poder mantenerme. He tenido muchos promotores, algunos me han podido trabar y otros me han querido bloquear de muchísimas maneras. He salido adelante", agregó.

El Rebaño jugará el domingo a las 17:30 ante el Toluca en el Estadio Nemesio Diez, por la sexta jornada del Guard1anes 2020.

