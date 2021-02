Chivas de Guadalajara jugará sin público ante Pumas: Mazatlán sí tiene autorización

La pandemia del coronavirus continúa golpeando al mundo, a pesar de que as vacunaciones ya comenzaron a ser efectivas en varios países. No obstante, hay algunas naciones, como Estados Unidos, cuyo proceso es mucho más rápido que otros, como es el caso de México. Por esta razón, el deporte sigue tomando cartas en el asunto.

Los equipos de la Liga MX han mantenido la decisión de continuar con sus estadios vacíos, pero en la última semana se abrió una luz de esperanza para los aficionados de Chivas de Guadalajara. El Rebaño era uno de los equipos que podría reabrir las puertas, aunque esto finalmente quedó desestimado.

Este martes, la cuenta oficial de Chivas informó que no abrirán el Estadio Akron para el partido frente a Pumas UNAM: “Después de varios días de trabajo en conjunto con la Mesa de Salud, hemos tomado la determinación de NO abrir las puertas del Estadio Akron este domingo vs. Pumas. La salud de nuestra afición continuará como prioridad y esperaremos el momento oportuno para Volverte A Ver".

⚠️ Después de varios días de trabajo en conjunto con la Mesa de Salud, hemos tomado la determinación de NO abrir las puertas del @EstadioAkron este domingo vs. Pumas.



Mazatlán FC sí abrirá las puertas del estadio

No todos los equipos corren con la misma suerte y Mazatlán volverá a abrir las puertas del El Kraken. La Liga MX recibió de parte del Club el documento de autorización del Gobierno del Estado de Sinaloa para abrir las puertas del Estadio Mazatlán en el partido de la Jornada 8 del Torneo Guardianes 2021, a disputarse el viernes ante Querétaro.

¿Por qué Mazatlán tiene la autorización y Chivas no? Simple: el viernes 13 de febrero, el Gobierno Federal informó que Sinaloa y otros siete Estados de la República Mexicana se encuentran en color amarillo, por lo que se permite la realización de eventos deportivos con porcentaje reducido de aficionados.

