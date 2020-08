Chivas de Guadalajara se quedó con el sueño de Marco Fabián y Jorge "Chatón" Enríquez

Jorge "Chatón" Enríquez, actual jugador de Salamanca CF UDS, platicó con ESPN acerca de su pasado en Deportivo Guadalajara y confesó que tuvo la posibilidad de migrar al futbol europeo cuando era más joven pero, debido a los problemas de puntaje en los que se encontraba el Rebaño Sagrado, hicieron que, tanto él como Marco Fabián, continúen en la institución y no viajen al Viejo Continente.

"Jamás me atrevería a culparlos, a la directiva de Chivas, pero si necesitaban a todos los jugadores en su mejor momento. También fue con Marco Fabián, que tuvo proceso con selecciones menores y que tenía ofertas del extranjero no se podía ir. En algún momento se desesperó porque se quería ir, pero entraba esa dualidad de emociones que decían ‘tenemos que sacar esto adelante y después se irán a donde quieran’ y pues me resulta grato de que tuve ofertas para salir. No se dio la oportunidad de salir, pero no lamentamos eso", señaló el mediocampista.

Más adelante, el Chatón dio a conocer las ofertas que le habían llegado luego de haber disputado los Juegos Olímpicos y del Mundial Sub-20. Tuvo contacto con equipos del futbol italiano y portugués.

Chatón Enríquez y una confesión imperdible: Jam Media.

"Si tuve bastantes ofertas por ir a Europa, después del Mundial Sub-20, incluso después de los Juegos Olímpicos se me abrieron muchas puertas, conocí mucha gente, promotores. No te digo que Chivas me cerró las puertas, porque no me atrevería, pero en ese momento el club me tenía considerado, querían que dejara más legado, que madurara más, después pasó el huracán de situaciones en Chivas que se iban directivos, llegaban otros y de nosotros jugando el descenso y fue una inestabilidad a nivel club", destacó.

Además, el jugador surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas le lanzó una recomendación a todos los jovenes que se desempeñan en la Liga MX y tienen la posibilidad de emigrar hacia Europa a una temprana edad.

"Recomiendo que salgan a otras ligas de Europa. En mi caso que fue Chipre, no sabía en donde estaba el mapa. No tenía los reflectores, pero te encuentras con equipos sumamente competitivos, una liga en donde se pelea por puestos de Champions, de UEFA. Los más jóvenes son los que deben de tomar la decisión porque muchas veces los mexicanos se encariñan mucho con la liga, se encariñan con el equipo que te da la oportunidad, creo que si me tardé en tomar la decisión, creo que no me arrepiento de lo que sé, pero sí creo que los jóvenes deben de tomar la decisión de buscar horizontes y crecer si así lo quieren", afirmó.

