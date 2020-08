Los escándalos mediáticos de Chivas durante la era Ricardo Peláez

Uriel Antuna y Alexis Vega son los dos jugadores apuntados en este momento, ya que ambos fueron separados del plantel luego de que se hayan viralizado videos en la celebración de cumpleaños del primero. El problema es que, a menos de dos días del partido ante Toluca, tanto Antuna como Vega estaban ingiriendo alcohol, además de tener de fondo una banda musical en medio de la pandemia del coronavirus. Sin dudas, hicieron todo mal.

Lamentablemente para Ricardo Peláez, no es la primera falta de disciplina que sufre al mando de Chivas. El director deportivo ha tenido que lidiar con otros sucesos anteriores desde su llegada a Guadalajara, razón por la que piensa en imponer una sanción que sirva de ejemplo para los demás futbolistas y no se vuelva a repetir. Aunque, teniendo en cuenta estos incidentes repetitivos, no parece tan sencillo.

El primero de ellos se dio a comienzos de este año. El de esta semana no fue el primer episodio de Antuna. El Mago ya había entrado en polémica cuando se difundieron imágenes de él junto a una misteriosa mujer en febrero, justamente siendo otro jugador en pareja. Uriel fue duramente criticado por aquel entonces, ya que tampoco respondía dentro del campo de juego.

En marzo, José Juan Macías y Alexis Vega estuvieron en un restaurante de la Ciudad de México, con algunas mujeres. El inconveniente llegó debido a que rompieron la concentración de la selección nacional antes de retornar a Guadalajara y también porque Vega estaba casado en ese momento y al punto de ser padre.

Para sumar a las polémicas de Vega hay que también recordar que, luego del clásico nacional del Apertura 2019, sufrió una reducción de salario debido a que se difundieron fotos estando de fiesta después de aquel partido. Evidentemente, no ha servido.

