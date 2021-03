"No debió decir eso": Henry Martín frenó el deseo de Ricardo Peláez y sus Chivas

En la previa de la nueva edición del Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y América, Ricardo Peláez se prestó a realizar un juego en una entrevista con Marca Claro. Y es que Nicolás Romay le solicitó al director deportivo los nombres de los futbolistas del conjunto azulcrema que se llevaría al elenco tapatío en caso de estar obligado a ficharlos en un hipotético mercado de pases de la Liga MX.

"Conozco a Sebastián Córdova y también a Henry Martín. Esos dos me llaman la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel. Si hubiera que escoger te diría alguno de estos dos", contestó Cabecita de Oro en plática telefónica con el mencionado medio de comunicación. Y llegó la respuesta desde Coapa.

“América tiene muy buenos jugadores. Si habría que escoger me llevaría a Sebastián Córdova y Henry Martin”



"Pienso que no debió decir eso. Estuvo mal. Está dejando entre dicho que los jugadores que tienen no lo han llenado. Uno agradece que se estén fijando, más del archirrival, pero yo estoy muy bien aquí, muy contento, muy feliz. Y no pienso hacer ningún cambio. Quiero dar muchas alegrías al equipo y todavía me queda mucho futuro por delante. Así que muchas gracias, pero no", lanzó el yucateco en conferencia.

Con respecto a lo futbolístico, el máximo goleador de las Águilas en el Guard1anes 2021 de la Liga MX habló del momento del Rebaño Sagrado: "No vienen bien desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos, con jugadores importantes. Pero no dan resultados y esto es un clásico, no importante los lugares, solo quién haga mejores las cosas".

"No por eso los vamos a menospreciar. Si sales como favorito te puedes llevar una sorpresa. Debes dar lo mejor y hacer uno o diez goles. Hay que hacerlos porque nos lo merecemos como equipo", agregó.

