Cierren todo: golazo infernal de New York City en la MLS is Back

New York City y Orlando City se están enfrentando en el comienzo de la segunda jornada de la MLS is Back en un verdadero partidazo. A falta de goles en algunos partidos de la Copa por México, en la MLS no tienen miedo de atacar constantemente a pesar de que se trate un certamen oficial.

El equipo que podría hacer de local comenzó muy efectivo, al tal punto que se pusieron en ventaja rápidamente gracias a un doblete de Chris Mueller en los primeros diez minutos de juego. Claro, al ser los goles tan temprano, aún quedaba mucho tiempo de juego por delante, razón por la cual puede suceder cualquier cosa.

El equipo de la Gran Manzana fue aumentando y mejorando con el correr de los minutos, hasta que llegó la aparición de Jesús Medina. El paraguayo calzó la pelota de sobre pique de una manera soñada. El portero solamente miró cómo el mismo ingresaba a la red, ya que no tuvo tiempo para poder reaccionar.

Es un juego importante para New York, ya que viene de caer en la primera jornada ante Philadelphia Union por la mínima. En tanto, Orlando City estaría sumando seis puntos sobre seis y casi asegurarse la clasificación, luego de vencer en el debut a Inter Miami 2-1.

El Grupo A debería haber estado conformado además por Nashville SC. No obstante, la franquicia se bajó del certamen por los casos de coronavirus, dejando el grupo en cuatro equipos.

Lee También