Clasificados a la Liguilla y cruces de reclasificación al término de la Jornada 16 de Liga MX

En la noche de ayer León derrotó a Santos Laguna en condición de local y le dio un cierre a la Jornada 16 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Ya sólo falta una fecha para definir a los 4 clasificados directos a los Cuartos de Final de la Liguilla y a los 8 equipos que tendrán que jugarse la temporada a un partido de vida o muerte.

La Fiera mira a todos desde arriba y con mucha tranquilidad desde hace algunas semanas, al igual que lo hace el América desde que venció a Tigres UANL en el Azteca el pasado domingo. Estos dos ya se encuentran en la Fase Final del campeonato y se proclaman como serios candidatos a llevarse el título. ¿Quiénes los acompañarán a la Fiesta Grande?

Por el momento, el Club Universidad Nacional es el dueño del tercer lugar en la tabla de posiciones y Cruz Azul lo sigue en la misma, por lo que ambos están clasificando a la Liguilla y tendrán el privilegio de sentarse en la misma mesa que León y las Águilas.

�� Las chances de los 4 equipos que se disputan los dos boletos directos para cuartos de la Liguilla: #Pumas, #CruzAzul, #Monterrey y #Tigres ��https://t.co/Ri4HRDVmUs — Bolavip México (@BolavipMex) November 3, 2020

¿Cómo se jugará la reclasificación?

La semana posterior a la culminación del torneo, se disputarán cuatro llaves para encontrar a los rivales de estos equipos. ¿Quiénes la protagonizarán? Aquellos que terminen el campeonato entre el puesto 5º y 12º. A falta de una jornada son: Rayados, Tigres UANL, Pachuca, Chivas, Santos Laguna, Necaxa, Toluca y Juárez.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 16 39 2 AMÉRICA AMÉRICA 16 31 3 PUMAS UNAM PUMAS 16 29 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 16 29 5 MONTERREY MONTERREY 16 29 6 TIGRES UANL TIGRES 16 27 7 PACHUCA PACHUCA 16 25 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 16 23 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 16 22 10 NECAXA NECAXA 16 21 11 TOLUCA TOLUCA 16 20 12 JUÁREZ JUÁREZ 16 18 13 PUEBLA PUEBLA 16 17 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 16 16 15 TIJUANA TIJUANA 16 14 16 ATLAS ATLAS 16 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 16 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 16 11

Estos cuadros disputarán un partido de vida o muerte para clasificar a los Cuartos de Final de la Liguilla. ¿Cómo se jugaría al momento? Monterrey recibiría a Bravos en el Gigante de Acero, los Felinos harían lo propio con los Diablos Rojos en El Volcán, los Tuzos harían de locales frente a los Rayos en el estadio Hidalgo y el Rebaño Sagrado se jugaría todo en el Akron ante los Guerreros.

Rayados vs. Juárez

Tigres UANL vs. Toluca

Pachuca vs. Necaxa

Chivas vs. Santos Laguna

Lee También