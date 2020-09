Carlos Reinoso destruyó a los que cambiaron playeras: "Como aficionado, quiero respeto"

América y Chivas jugaron un Clásico Nacional que fue más aburrido que entretenido, y donde lo más importante ocurrió una vez que el balón dejó de rodar oficialmente. La victoria 1-0 de las Águilas no fue excusa para que algunos jugadores se queden dialogando con sus pares del Rebaño, donde además intercambiaron playeras como si nada hubiese sucedido.

En una situación que podría ser normal en distintos deportes, no fue bien tomada por periodistas, jugadores actuales y otros que supieron ser leyendas del americanismo. Entre ellas, se encuentra Carlos Reinoso, quien sintió como pocos los colores azulcremas, y se refirió precisamente a lo sucedido el fin de semana.

"Son cosas increíbles de ver. El clásico no es de los jugadores, ni del dueño, ni de los directivos y jugadores que ocasionalmente están en el equipo, el Clásico es de la afición y hay que respetar a la afición, los jugadores ahora no entienden eso”, comenzó opinando el chileno en diálogo con AS.

-Se pierde el #ClasicoNacional una vez más.

-La afición sufre y está molesta.��

-Para algunos jugadores la derrota parece no afectarles.��

Los leemos Chivahermanos. #ClasicoNacional pic.twitter.com/JhmfALPOQN — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) September 20, 2020

Reinoso, entre otras cosas, pide que los jugadores respeten a los hinchas: “Yo ahora soy aficionado y quiero respeto, ese fue el enojo. Hay un túnel grande que se llama Carlos Reinoso donde están los vestidores frente a frente y ahí te puedes saludar con tus cuates si quieres, yo nunca lo haría, estarse riendo no, es por respeto no solo a la afición de Chivas, también de América", sentenció.

El Maestro ilustró la manera en la que se sentía antes los Clásicos, al punto que recordó cuando Cruz Azul los venció 4-1: "Estuve una semana sin salir de casa por la vergüenza, era diferente”. Sin dudas, otros tiempos, pero que en el que los fanáticos del América y Chivas quieren que los jugadores vuelvan a sentir las playeras.

