¿Vuelve? El guiño de Guido Rodríguez al América desde España

Club América tiene algo especial que todos los jugadores que pasan por allí recuerdan lo bueno y no tan bueno, pero siempre hablan con respeto por haber portado la playera de las Águilas. Uno de los casos referenciales es Guido Rodríguez, quien terminó siendo un emblema del equipo en el último tiempo.

El mediocampista argentino decidió salir del América después del Apertura 2019, persiguiendo el sueño europeo. Rodríguez se transformó en un jugador fundamental en el Real Betis, pero no por eso dejó de elogiar a las Águilas y hasta le envió un guiño más que interesante al afirmar que se hubiera quedado a vivir en Coapa.

“En México estaba muy cómodo en América, el club más grande, me podría haber quedado a vivir ahí pero también tenía algo personal, un sueño de jugar en Europa, de poder conocer LaLiga y cuando se dio la posibilidad del Betis decidí ir”, enfatizó Guido en diálogo con As. Sin dudas, los recuerdos son más que positivos y un regreso en el futuro podría ser una cuenta pendiente.

Guido Rodríguez sufrió en su adaptación en el América

El argentino recordó sus comienzos en las Águilas: “En América tuve que sufrir los primeros partidos por querer demostrar lo que yo era, esa energía mal catalogada y me costó unas expulsiones los primeros partidos, después se fue acomodando y Miguel Herrera siempre me apoyó mucho, me dijo que no iba a haber problema para mí en América si lo hacía como en Tijuana''.

Por último, se refirió al haber encontrado a Diego Lainez en España, lo que lo ayudó a la adaptación en el Real Betis: “Cuando llegué también había una cara conocida. Además, él había llegado no hace mucho y me fue contando cómo era el tema acá, él estaba muy contento y encima lo está haciendo muy bien”, sentenció.

