Andrés Ibargüen se sumó a Roger Martínez en no aceptar ajuste de salario por coronavirus

Club América y Roger Martínez ya rompieron relaciones, pero no formalmente. El futbolista sigue siendo parte del plantel de las Águilas y Miguel Herrera puede utilizarlo cuando quiera, sin embargo, el ambiente entre el jugador colombiano y las Águilas está lejos de ser ideal, al punto que se reveló que quiere irse.

Con el correr de las horas del jueves, trascendió que Martínez le había pedido expresamente a su representante que le busque ofertas para irse, algo que el mismo le consiguió desde el futbol brasileño. De hecho, en América se cansaron de las malas actitudes en los entrenamientos y esto podría ser la gota re rebasó el vaso.

Como si fuera poco, hay más. De acuerdo a la información de Marca, Roger es uno de los pocos futbolistas de la plantilla que no aceptó la reducción de su sueldo, una situación que atravesaron muchos jugadores de la Liga MX por la pandemia del coronavirus. No obstante, no sería el único.

Andrés Ibargüen tampoco aceptó reducción de salario

Andrés Ibargüen se sumó a Roger Martínez y ambos fueron los únicos jugadores del América que no aceptaron la reducción de su salario durante la pandemia del coronavirus. Así las cosas, no se espera que ambos continúen mucho tiempo más por Coapa.

A diferencia de Roger que ya tiene ofertas para irse, la situación de Andrés Ibargüenes distinta, ya que nunca manifestó su deseo de marcharse recientemente. Aunque, a juzgar por la cantidad de partidos disputados en el último Guard1anes 2020, su futuro no parece estar pintado en azulcrema.

