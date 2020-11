América piensa en renovar su plantel por lo que Emanuel Aguilera y Paul Aguilar estarían fuera del equipo

En la noche de hoy América visita a Juárez con el objetivo de cerrar de la mejor manera la primera parte del Guard1anes 2020. Sin embargo, el equipo Azulcrema comienza a pensar en el Clausura 2020 y es por esto que comenzó a pensar en un plan para modificar su defensa.

Si hay seguridad en el fondo, hay tranquilidad para comenzar un ataque en el campo rival y no pensar si conviene o no realizar un tipo de jugada en particular por el riesgo que puede generar perder el balón en una zona determinada. Así parece ser el pensamiento de Santiago Baños que posó sus ojos en sus zagueros.

Según lo informado por Medio Tiempo, el Presidente Deportivo de América no le renovaría los contratos a Emanuel Aguilera y a Paul Aguilar. Es más, los elementos comenzar a ver que opciones tienen para continuar su carrera fuera del Nido de Coapa.

Santiago Baños no le renovaría los contratos a Aguilar y Aguilera. (Jam Media)

De esta manera, las Águilas se quedarían con Sebastián Cáceres, titular indiscutido con Miguel Herrera, junto a Bruno Valdez, quien sufrió una dura lesión frente a Rayados de Monterrey. Por otro lado, de los dos defensas que podrían irse, Aguilar podría llegar a quedarse por la buena relación que mantiene con el Piojo Herrera.

Por otra parte, esta decisión de Baños no es casualidad ya que, si uno revisa las estadísticas podrá observar que de los 12 equipos que podrían jugar la Liguilla, América es el segundo con la vaya más goleada, con 21 anotaciones en contra, después de Toluca con 26 goles.

