Christian Martinoli reveló el motivo por el que odia al América: su pasado en Toluca tiene mucho que ver

El comentarista deportivo Christian Martinoli suele expresar su odio hacia Club América, aunque hasta el momento se desconocía el motivo por el cual lo hacía. Y su experiencia como jugador en las fuerzas básicas de Toluca tiene mucho que ver.

El actual miembro de TV Azteca para la Liga MX hizo su revelación a través del programa "Historias Engarzadas", donde explicó que este sentimiento le apareció en su pasado futbolístico con los Diablos Rojos, momento que fue previo a comenzar a estudiar periodismo para convertirse en profesional de la comunicación.

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando los enfrentaba, porque con el Toluca, en varias ocasiones jugamos contra las fuerzas básicas del América y nos veían a nosotros como menos, como si fuéramos pueblerinos. Pero si el América gana cinco a cero yo no pienso en el América fuera de la televisión”, aseguró.

Por otra parte, Martinoli dio detalles sobre su relación profesional con José Ramón Fernández, insitución del periodismo deportivo mexicano con quien pasó buenos y malos momentos.

"A mi nada, a mi siempre me llenó de orgullo trabajar al lado de José Ramón, me parecía el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta de este negocio. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal eso es lo que te puedo decir. Pasé muy buenos momentos con José Ramón como también pasé muy malos momentos. Lo admiro mucho pero si a veces no quería tenerlo más a mi lado, pero él era el jefe”, reveló.

