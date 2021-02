"Es una payasada": Luis García explotó con el penal a dos toques del América

Después de un primer tiempo un tanto aburrido, América llegó a la apertura del marcador frente al Atlas antes de la llegada del descanso. Fernando Guerrero pitó penalti en favor de los dirigidos por Santiago Solari y Sebastián Córdova se paró frente a Camilo Vargas para hacerse cargo de la ejecución en el Jalisco.

Sorpresivamente, el centrocampista ofensivo de las Águilas no remató a portería. Imitando una recreada por Johan Cruyff, le cedió el balón a Henry Martín y este remató aprovechándose de la desatención del arquero colombiano. Tan curiosa fue la acción que hasta Christian Martinoli se quedó con la boca abierta.

"Ay, madre santa. Gol del América... ¡Hicieron la de Johan Cruyff! Está ganando el conjunto del América. A mí me hacen esto y sabes qué...", lanzó el relator durante la transmisión para Azteca Deportes.



A quien no le generó gracia fue a Luis García Postigo, quien se limitó con un corto comentario en su rol de analista del juego: "Esto me parece una payasada. No voy a comentar absolutamente más".

