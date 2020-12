Rubens Sambueza se refirió a la Final entre América y Tigres en la que salió expulsado: "No me arrepiento de nada"

Pese a su edad, Rubens Sambueza demostró en el último Guard1anes 2020 que sigue siendo uno de los mejores creativos de la Liga MX. Su temperamento y fuerte caracter lo condicionaron en su carrera, pero eso no quita que su labor en la mitad de la cancha haya sido de lo más destacado de la última década.

En esa línea, el actual futbolista del Toluca dialogó con el Diario Récord y recordó la polémica expulsión en la Final perdida del Apertura 2016 frente a Tigres, cuando todavía vestía la playera del América.

"No me arrepiento de nada. Si me dices que fui y pegué una patada o fue una falta muy grave para que el árbitro me saque amarilla, te diría: ‘la verdad, la cagué’, pero fue una falta normal. Creo que el árbitro se dejó llevar por toda la presión de la gente y de los mismos jugadores de Tigres y reaccionó de esa manera. Eso se le hizo lo más fácil, porque cuando expulsa a Paolo Goltz, también, después salió a reconocer que se había equivocado, pero ya era tarde. Ya hablamos perdido la Final lamentablemente", sentenció el argentino.

Luego, relató cómo vivió lo que siguió desde el vestuario: "Estaba ahí con los utileros y escuchaba por una radio cómo iba el partido. Al poco tiempo, veo que Paolo estaba al lado mío y le pregunté: ‘¿Qué pasó, Paolo?’. Me contestó: ‘Me echó, me echó este también, no sé qué’. Fueron momentos de rabia, impotencia, se me cayeron muchas lágrimas. Imagínate que es una Final, siempre es lindo ganarlas. Ahora, si la pierdes con un rival que te pasó por arriba, que te pegó un baile bárbaro, mis respetos, pero esas Finales fueron muy parejas. Por equivocaciones del juez nos fuimos a penales y lamentablemente perdimos. Fue de mucha amargura".

Por otra parte, Sambu reveló que no se fue se marchó del club: "No me fui del América por la presión porque la tuve desde que arribé. Imagínate que llegué al club descendido. Simplemente, me quise ir porque sentía que le había fallado al grupo. Preferí, como capitán, dar un paso al costado y que el equipo se renueve".

El volante aseguró, de todas formas, que le gustaría retirarse en Las Águilas: "No se me ha pasado por la mente, pero sería lindo".

