No los quieren ver más: Los fanáticos de América estallan y piden la salida de varios jugadores

En Dallas, América tuvo una dura caída en un partido amistoso frente a Rayados de Monterrey luego de caer por 2-0 con dos golazos de Gustavo Sánchez y Poncho González. Tras el partido los fanáticos Azulcremas estallaron contra Óscar Jiménez, Giovani Dos Santos y Alan Medina.

El conjunto del Vasco Aguirre realizó una gran presentación en tierra estadounidense con un gran primer tiempo en el que la Pandilla de Nuevo León le pudo haber anotado varios goles a los de Coapa. La segunda parte le dio el balón a unas Águilas sin idea para generar peligro.

Por otra parte, Giovani Dos Santos no tuvo un buen encuentro, no hizo la diferencia y no dio soluciones en el ataque, mientras que Alan Medina no pudo hacer mucho en medio campo. Ellos dos fueron los más apuntados por los fanáticos de América que pidieron su salida.

A ellos sumaron a Óscar Jiménez a quien consideran que está muy lejos de la portería titular que tiene Guillermo Ochoa. A su vez lo hicieron responsable de los dos golazos que recibió en el día de hoy.

Así estallaron los fanáticos de América tras el partido

#ClasicoFemenil



Las muchachas cantando en la banca animando al equipo.



EL MATRIARCADO A LA ALZA������



PONGAN LA MUESTRA QUE TIENEN MAS OVARIOS QUE AQUELLOS HUEVONES!!



SI A USTEDES LES HABLO @federicovinas98 @rogermartinezt9 y Gio Dos Santos!! — El Retro (@TioRetroIsBack) March 28, 2021

Mis bajas en Verano para @ClubAmerica



Sergio Diaz❌

Gio Dos Santos❌

Alan Medina❌

Emanuel Aguilera❌

Jordan Silva❌

Alonso Escoboza❌

Emilio Sanchez❌

Chucho Lopez ❌

Roger Martínez ❌ — Javier Mizar (@JavierMizar24) March 28, 2021

Mis bajas en Verano para @ClubAmerica



Sergio Diaz❌

Gio Dos Santos❌

Alan Medina❌

Emanuel Aguilera❌

Jordan Silva❌

Alonso Escoboza❌

Emilio Sanchez❌

Chucho Lopez ❌

Roger Martínez ❌ — Javier Mizar (@JavierMizar24) March 28, 2021

Pinche Gio Dos Santos tenia la esperanza que ahora si despertaba la bestia, pero la verdad ya nvv.... se acabo esa ilusión estas pal perro — Eddi (@Edito_15) March 28, 2021

Bien @OscarFcoFabela1 bien sigue así y pronto serás titular!! 2 goles dos errores!! pic.twitter.com/4f3kceVAXg — Vinicio Ceron (@vinicio_ceron) March 28, 2021

Lee También