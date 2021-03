Todo América se ríe: Alonso Escoboza trolleó a Nico Castillo

Club América es todo alegría en estos momentos, ya que el equipo vive un momento de plenitud como hacía mucho tiempo no le sucedía. Santiago Solari llegó y las cosas no pararon de ir bien, al punto que las Águilas no se dan tiempo siquiera para extrañar a uno de los mejores jugadores que tiene la plantilla.

Nicolás Castillo, que jugó su último partido el19 de enero del 2020 ante Tigres UANL, continúa con su rehabilitación tras sufrir de problemas circulatorios que pusieron en riesgo su vida. No obstante, sigue siendo una pieza importante dentro de la intimidad del América y así lo demostró Alonso Escoboza.

Castillo, claro está, no está a la par de sus compañeros en cada entrenamiento y sigue realizando trabajos de gimnasio propios de su rehabilitación. En ese sentido, Escoboza aprovechó la oportunidad para tomar un divertido video y que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Alonso Escoboza trolleó a Nicolás Castillo

En el video se puede observar a Castillo realizando una caminata a muy baja velocidad en la cinta de correr, además de tener un elemento propio de la rehabilitación. Además, las imágenes compartidas tienen la canción 'Sopa de Caracol' de fondo, haciendo todo más divertido.

El jugador chileno de 28 años no regresará a las canchas en este Guard1anes 2021, ya que el objetivo del cuerpo médico y técnico es tenerlo listo al 100% de cara a la pretemporada del Apertura 2021. Para evitar cualquier tipo de riesgos o tentaciones, Castillo siquiera fue inscripto.

