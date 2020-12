Qué canal transmite Antigua vs. Comunicaciones por la Liga Nacional de Guatemala

Antigua recibe este jueves 31 de diciembre a Comunicaciones, por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura, en la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro, que se jugará en el Estadio Pensativo, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Antigua, el actual campeón de la Liga Nacional de Guatemala, terminó cuarto en el Grupo A de este Torneo Apertura y séptimo en la tabla general de ambos grupos, con 20 unidades.

Por su parte, Comunicaciones viene de ser el mejor del Grupo A, con 32 unidades. En la general quedó segundo, un punto por debajo de Municipal.

En los otros partidos de estos cuartos de final se enfrentan Xelajú vs. Malacateco, Iztapa vs. Municipal y Guastatoya vs. Cobán Imperial. Los partidos de vuelta serán el próximo domingo 3 de enero.

Las semifinales serán entre el 6 y 10 de enero y la gran final será el 16 o 17 de enero.

���� ¡¡Días y horarios confirmados para los primeros partidos de la Fase Final!! ��⌚

https://t.co/clqHv6jceh — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 29, 2020

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Antigua vs. Comunicaciones?

El partido de Antigua vs. Comunicaciones por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura en la Liga Nacional será este jueves 31 de diciembre en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala.

Horario del partido según cada país:

Guatemala: 10:00 horas

Honduras: 10:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

Nicaragua: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Estados Unidos: 08:00 PT/ 11:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Tigo Sports.

El equipo comienza su preparación para los cuartos de final. ��



Presentado por @gatorade#NadaLeGanaAGatorade pic.twitter.com/RfSCUlyVKz — Comunicaciones FC (@CremasOficial) December 29, 2020

Lee También