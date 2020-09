Con mentalidad de crack: José Juan Macías se comparó con Michael Jordan tras fallar el penal ante Querétaro

El Deportivo Guadalajara igualó 1-1 ante Querétaro en condición de local por el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y uno de los responsables del resultado, lamentablemente, fue José Juan Macías. A pesar de hacer un verdadero golazo en el primer tiempo, falló un penal en el último minuto gracias a un atajadón de Gil Alcalá.

Por este motivo, algunos aficionados de Chivas tundieron al joven delantero 20 años en las redes sociales, quien hizo su respuesta a través de una emotiva publicación en Instagram. "Uno no alcanza el éxito, sin haber fallado muchas veces antes, no llegué a ser el centro delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando, y huyendo del fracaso, la única manera de responder ante una falla, es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad, y no estoy hablando solo de fútbol, sino en la vida en general", apuntó JJ.

JJ Macías se comparó con MJ23 (Getty Images)

Macías se explayó dando una gran lección de futbol y de vida en su comentario y, además, posteó dos imágenes. En la primera se puede apreciar al atacante de la Selección Mexicana fallando el penal; mientras que en la segunda recordó algunos datos del mejor jugador de la historia del básquet: Michael Jordan.

"He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito", se lee. De esta manera y salvando las distancias, JJ se comparó con el caso MJ23.

Cabe resaltar que Mike recién obtuvo su primer anillo de NBA en su séptima temporada con Chicago Bulls. Luego de eso, ganó 6 y dejó bien en claro que era el mejor de todos. ¿Una de sus mayores virtudes? Su gran mentalidad que le permitió seguir peleando por lo que tanto ansiaba, tal como le sucede a Macías.

