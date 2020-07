Concacaf anunció un nuevo formato de clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022

En meses donde reinó la incertidumbre en relación a las competencias oficial del futbol, por motivos de la pandemia del coronavistus, Concacaf se expresó y dio a conocer un nuevo formato de clasificación para el Mundial Qatar 2022.

El mismo se desarrollará en tres rondas, que inicará en las fechas FIFA de octubre y noviembre del corriente año y tendrá fecha de finalización en marzo de 2022, mes donde se conocerán los tres calificados a la cita mundialista y un cuarto que disputará el repechaje.

México vs. Brasil en el Mundial de Rusia 2018 (Getty).

Los equipos participantes serán 30, los cuales se dividirán en seis grupos de cinco escuadras cada uno. El Salvador, Canadá, Panamá, Haití y Trinidad y Tobajo figurarán como cabezas de serie, tras ser los mejor calificados de acuerdo al ranking que FIFA publicó semanas atrás.

Ahora bien, las selecciones que ocupen el primer lugar en sus respectivos grupos avanzarán a la siguiente ronda, la cual consiste en partidos ida y vuelta, con eliminación directa. Los duelos serán: 1A vs. 1F, 1B vs 1E, 1C vs 1D.

Los tres ganadores de las mencionadas serie tendrán su lugar asegurado en la última fase, donde enfrentarán a México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras en junio de 2021. Los ochos equipos se verán las caras en cotejos ida y vuelta. Los tres mejores calificarán a la Copa del Mundo y el cuarto jugará el tradicional repechaje.

NATIONS LEAGUE Y COPA DE ORO

Los duelos de la competencia centroamericana, que estaban pactados para el último junio, tendrán lugar en la fecha FIFA de marzo de 2021. Por otro lado, la Copa de Oro se disputará entre el 10 de julio y el 1 de agosto de 2021.

Cabe mencionar que la segunad edición de la Liga de Naciones se desarrollará a partir de julio del 2022 y su fecha de finalización será en marzo del 2023.

