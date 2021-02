Tigres motiva a Javier Aguirre a querer ir al Mundial de Clubes con Monterrey

Se realizó el sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, donde Rayados de Monterrey se encuentra clasificado al igual que Club América, Cruz Azul y León, quienes ya conocen sus cruces de octavos de final .

El entrenador del equipo regio, Javier Aguirre, nunca disputó una Concachampions como entrenador y tampoco el Mundial de Clubes. Por ello, el Vasco expresó su deseo de ganar esta edición para también ser partícipe del Mundialito, donde actualmente los Tigres son quienes lo disputan.

“No he estado en un Mundial de clubes, he jugado la Champions en tres confederaciones distintas (Concacaf, Europa y Asia) y me gustaría ir de la mano de la institución, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir caminando, haciendo bien las cosas… Este torneo se presenta bien para este 2021”, expresó en conferencia de prensa.

Respecto a la participación de Tigres UANL en la actual edición del certamen en Qatar, Aguirre declaró que no representa una presión para los suyos, pero sí una motivación para ganarla con su equipo.

“Nos motiva que un representante de Concacaf esté en la final del Mundial de Clubes; los equipos mexicanos siempre tienen que estar ahí peleando, les han sacado gran ventaja a los equipos centroamericanos y norteamericanos. Motivación siempre tenemos, tenemos muchas ganas de que comience esta competencia”, afirmó.

El rival del conjunto del norte en la Champions League Concacaf será el Atlético Pantoja de la República Dominicana, al cual el entrenador indicó que "lo comenzaremos a estudiar cuando llegue el momento, comenzaremos a mandar a nuestro departamento de inteligencia para ver partidos, jugadores y demás”.

Y agregó: “Hay que darle seriedad a todos los torneos en donde participemos y este no va a ser le excepción porque nos ha dado mucho en lo internacional, lo vamos a tomar con mucha seriedad”.

