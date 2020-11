Todo listo: Concacaf anunció la sede para definir la Concachampions 2020

El pasado 11 de marzo, hace ya 8 meses, se disputaron los últimos encuentros de la edición 54° de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020. El Club América goleó 3-0 al Atlanta United en el estadio Azteca, mientras que Tigres UANL derrotó 0-1 a New York City FC en condición de visitante en los partidos de Ida de los Cuartos de Final. La pandemia del Covid-19 obligó a la organización a ponerle una pausa a la competición, misma que se reanudará en las próximas semanas.

La Concacaf confirmó el pasado 2 de noviembre que volverá la acción el próximo 15 de diciembre y el campeón se decidirá el 22, 7 días después. Primero se disputarán los duelos de Vuelta de los Cuartos, para luego llevar a cabo la Semifinal y Final a partido único. Cabe resaltar que el choque entre Cruz Azul y Los Angeles Football Club se decidirá en 90 minutos luego de que no hayan podido disputar la Ida antes del parón.

11 de marzo, la última noche de Concachampions (Getty Images)

Se definió la sede

Hace instantes, la confederación confirmó la sede donde tendrá lugar la definición de la Concachampions. Exploria Stadium, casa del Orlando City SC de la MLS y del Orlando Pride de la NWSL, fue elegida para albergar los partidos decisivos por el campeonato internacional más importante de Centro y Norteamérica.

Orlando's @ExploriaStadium to host final stages of 2020 Scotiabank Concacaf Champions League



El Estadio Exploria de Orlando será sede de las rondas finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020

De esta manera, la Concacaf actuará de manera similar al trabajo realizado por la UEFA en los últimos meses. Se dispondrá de una "burbuja" en la ciudad de Orlando con la intención de que no haya contagiados de Covid-19 y el torneo se defina de manera rápida, tal como se hizo con la Champions League (Lisboa, Portugal) y Europa League (Renania del Norte-Westfalia, Alemania).

Así se jugará

Cuartos de final: 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

The Champions are back!



Who's taking the �� home? #SCCL2020 pic.twitter.com/zX1aXYZPEM — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 4, 2020

Semifinales: 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Final: 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

