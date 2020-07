Contra la autoridad de Toluca: Fernando Tobio también se metió con Francisco Suinaga

Aunque muchos medios de comunicación de México informaron que Fernando Tobio no iba a continuar en Toluca a partir del Apertura 2020 de la Liga MX, eso todavía no sucedió. Aún se entrena en Metepec pero con la particular de que lo está haciendo separado del plantel profesional de José Manuel de la Torre.

Esto no se debe a una decisión por parte del Chepo sino a una orden que bajó desde las altas esferas de los Diablos Rojos, según afirmó el argentino en sus redes sociales: "Gracias a todos. Ya estoy mejor del COVID-19. Más allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos".

Descargo de Tobio en Instagram

"No vengan a chamuyar. Le ponemos el pecho al COVID, pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muachas gracias a todos por los mensajes. Primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores", agregó el ex Boca a través de su Instagram, lanzándole un dardo a las autoridades.

El presidente es un crack ���� — fer tobio (@Fernandotobio2) July 12, 2020

Sin embargo, el defensa central no solo se conformó con ese descargo sino que también expuso a Francisco Suinaga en un diálogo vía Twitter con un reportero de su país. "Gracias, aunque me hicieron entrenar igual le metemos el pecho", dijo Tobio y Martín Arévalo le respondió: "Cómo? De locos!".

"El presidente es un crack", cerró el argentino con mucho sarcasmo en un ida y vuelta con un reconocido periodista de TyC Sports. Decisión tomada antes de tiempo o no, acaba de marcarse solo el camino de salida de los Choriceros...

