Sin Pulisic, Reyna y McKennie: la prenómina de 59 jugadores de Estados Unidos para Copa Oro 2021

Sin la presencia del grueso del plantel que conquistó la Liga de Naciones de Concacaf, la Selección de Estados Unidos presentó su prenómina de 59 jugadores para disputar la Copa Oro 2021, donde resalta la ausencia de sus figuras que militan en Europa.

De hecho, en el listado no aparecen nombres como los porteros Zack Steffen y Ethan Horvath; los defensas Sergiño Dest, John Brooks, Chris Richards, Bryan Reynolds y Brenden Aaronson; los mediocampistas Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Antonee Robinson y DeAndre Yedlin; más los delanteros Josh Sargent, Giovanni Reyna y Christian Pulisic, entre otros.

Con el objetivo en mente de clasificar al Mundial de Qatar 2022, el técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter, decidió convocar a futbolistas, en su gran mayoría, de la Major League Soccer (MLS), más algunos futbolistas que juegan en el exterior, y con incrustaciones del equipo Preolímpico que fracasó en Guadalajara.

La prenómina de Estados Unidos para Copa Oro 2021

PORTEROS

Brad Guzan (Atlanta United)

Abdul Hamid (DC United)

Sean Johnson (New York City FC)

Tim Melia (Sporting Kansas City)

Matt Turner (New England Revolution)

DEFENSAS

Julián Araujo (Los Angeles Galaxy)

Reggie Cannon (Boavista/POR)

George Bello (Atlanta United)

Cameron Carter-Vickens (Tottenham Hotspur/ING)

Justin Che (FC Dallas)

Kyle Duncan (New York Red Bulls)

Chase Gasper (Minnesota United)

Jonathan Gomez (Louisville FC)

Aaron Herrera (Real Salt Lake)

Henry Kessler (New England Revolution)

Shaq Moore (Tenerife/ESP)

Erik Palmer-Brown (Manchester United/ING)

Kevin Paredes (DC United)

Donovan Pines (DC United)

Miles Robinson (Atlanta United)

James Sands (New York City)

Auston Trusty (Colorado Rapids)

Sam Vines (Colorado Rapids)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

MEDIOCAMPISTAS

Cole Bassett (Colorado Rapids)

Gianluca Busio (Sporting Kansas City)

Johnny Cardoso (Internacional/BRA)

Caden Clark (New York Red Bulls)

Leon Flach (Philadelphia Union)

Julian Green (Greuther Fürth/ALE)

Sebastian Lletget (Los Angeles Galaxy)

Djordje Mihailovic (CF Montreal)

Moses Nyeman (DC United)

Andrés Perea (Orlando City)

Kellyn Acosta (Colorado Rapids)

Paxton Pomykal (FC Dallas)

José Guillermo Rodríguez (Houston Dynamo)

Cristian Roldán (Seattle Sounders)

Hassani Dotson (Minnesota United)

Tanner Tessmann (FC Dallas)

Eryk Williamson (Portland Timbers)

Jackson Yueill (San Jose Earthquakes)

DELANTEROS

Jozy Altidore (Toronto FC)

Frankie Amaya (New York Red Bulls)

Paul Arriola (DC United)

Corey Baird (Los Angeles FC)

Cade Cowell (San Jose Earthquakes)

Daryl Dike (Orlando City)

Jeremy Ebobisse (Portland Timbers)

Jesús Ferreira (FC Dallas)

Nicholas Gioacchini (Caen/FRA)

Matthew Hoppe (Schalke 04/ALE)

Jonathan Lewis (Colorado Rapids)

Rubio Rubin (Real Salt Lake)

Chris Mueller (Orlando City)

Ricardo Pepi (FC Dallas)

Robbie Robinson (Inter Miami)

Mason Toye (CF Montreal)

Gyasi Zardes (Columbus Crew)

Cabe señalar que de esta prenómina, saldrán los 23 elegidos para representar al Team USA en el certamen, donde competirá en el Grupo B con Canadá, Martinica y un ganador de la ronda preliminar.

Twitter: @USMNT

Lee También