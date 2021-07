Con mensajes motivacionales: la expresión de Chicharito Hernández tras no ser convocado para la Copa Oro 2021

Cronica de una ausencia anunciada. Pese a haber sido inscrito en la lista de buena fe de 60 jugadores, finalmente el delantero Javier Chicharito Hernández no fue convocado por la Selección Mexicana para la Copa Oro de la Concacaf 2021, pese a ser actualmente el máximo goleador de la Major League Soccer (MLS).

El buen momento del atacante en Estados Unidos, donde lleva 10 goles en igual número de partidos, no fue suficiente para que Gerardo Martino lo llamara para el certamen, prefiriendo en su lugar a nombres como Hirving Lozano, Jesús Manuel Corona, Alan Pulido y el argentino naturalizado Rogelio Funes Mori.

Por supuesto que se esperaba en las redes sociales alguna respuesta de Hernández ante su marginación, una vez más, del seleccionado de México; sin embargo, el futbolista se mostró ajeno a cualquier polémica y en su cuenta de Instagram posteo mensajes motivacionales.

El mensaje de Chicharito tras no ser convocado a Copa Oro 2021



Lo primero que posteo el nacido en Guadalajara en sus stories fue una publicación del conferencista ecuatoriano Yung Pueblo, en la cual señala que "es agotador ser serio todo el tiempo, y no es saludable mirarse a sí mismo y ver siempre las cosas que desea cambiar".

"El crecimiento personal es real cuando se equilibra con la aceptación. La madurez está cambiando porque te amas a ti mismo, no porque odies lo que ves", siguió Chicharito para luego poner la siguiente frase "do it for you" (Hazlo por ti).

Lo concreto es que Hernández volverá a las canchas este domingo, cuando Los Angeles Galaxy reciba en Carson, California, al Sporting Kansas City, donde buscará mantenerse como el máximo anotador de la MLS 2021.

