Álvaro Morales destruyó a los jugadores de Cruz Azul tras empate ante Alcahaie de Haití

Álvaro Morales, periodista reconocido de ESPN, apuntó de lleno y destruyó a los futbolistas de Cruz Azul, quienes empataron ante el Alcahaie por 0-0, equipo de Haití, por el encuentro de ida de la Liga de Campeones Concacaf.

A través de su editorial en Futbol Picante, el comentarista señaló que los jugadores de La Máquina "pecaron de soberbia" y subestimaron a su rival de Concachampions. Dicha actitud puede jugarles en contra, tanto aquí, como también en la Liga MX.

"Reynoso tiene razón, la eliminatoria es a 180 minutos, quiso ver jóvenes y utilizó un cuadro alterno. Pero no justifique señor, aunque fuese este un cuadro ‘B’ con algunos titulares, esto no justifica el resultado, que fue muy malo, contra un equipo de la Liga de Haití", escribió Alvarito.

Álvaro Morales criticó a Cruz Azul. Jam Media.

Y agregó: "Que soberbia la de los jugadores para enfrentar este partido. Por Favor, es una soberbia que rompe una racha de 11 victorias consecutivas, y le digo una cosa a mi ex familia de Cruz Azul, así se empiezan las cruzazuleadas. ¿Que vendrá después, un empate ante Chivas? no Reynoso, no se puede justificar, por qué eso, es para los mediocres".

Cabe destacar que los comandados por Juan Reynoso calientan motores para medirse ante el Deportivo Guadalajara por la décimacuarta jornada del Guard1anes 2021. El duelo se llevará a cabo el próximo sábado 10 de abril, a partir de las 19:00 horas del centro de México.

