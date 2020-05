¿Cruz Azul campeón? A Bruno Valdez no le gusta eso

Ya pasaron exactamente dos meses del último partido oficial del Clausura 2020 de la Liga MX y todavía no hay certezas sobre qué es lo que sucederá. Es cierto que han habido muchas reuniones para llegar a una determinación pero, al momento, la crisis sanitaria por el coronavirus no permite hacer planes a futuro.

Al momento de entrar en el parón, Cruz Azul estaba como único líder y la discusión sobre si las autoridades deben darle el trofeo desde el escritorio no faltaron durante estas semanas. Y a pesar de que en muchos países habrá reanudación, también tiene a su favor que en algunos ya decretaron campeón.

Frente a esto, y en una entrevista para ESPN con John Suttclife, Bruno Valdez fue consultado sobre qué postura deben tomar los directivos y su respuesta no gustará en La Noria: "Mira, por cómo es el futbol mexicano y el tema de sus definiciones, yo creo que nos sería nada agradable".

"Sí te sirve terminar primero en la fase regular por la ubicación pero no te hace salir campeón. Por ese lado, creo que sería distinto", explicó el defensa central del América, manifestándose en contra de darle el trofeo a uno de los archirrivales de su equipo sin antes disputar las jornadas restantes y la Fiesta Grande.

Más allá de su postura, admitió que se acaban las chances de volver a disputarlo: "También pienso que pasando el tiempo no hay lugar para poder jugarlo si no es ahora, porque el calendario va a estar muy comprimido. Y sí, a mí no me gustaría salir campeón así".

Lee También