Cruz Azul salvó a Matías Vuoso de emigrar a un exótico destino

Si bien Matías Vuoso consiguió conectar más con los aficionados de Atlas y Santos Laguna, su paso por Cruz Azul no quedó en el olvido. Fue breve pero regular. En 17 partidos siendo titular y 18 veces ingresando desde el banco de suplentes, el exdelantero argentino y nacionalizado mexicano alcanzó a convertir un total de 10 goles con la playera del conjunto de La Noria.

Es cierto, las expectativas eran altas porque llegaba tras una espectacular actuación en la Copa América con el Tri pero en líneas generales fue aprobado por los aficionados. Y más ahora que se enteraron detalles sobre lo que fue su fichaje por La Máquina a mediados del año 2015.

El Toro ya estaba preparado para dar un paso importante en su carrera profesional. Después de 12 temporadas en la Liga MX, se le presentó una oportunidad de recoger sus pertenencias y emigrar a un exótico y millonario destino en búsqueda de una considerable mejoría económica.

"Me agarró miedo de ir a Arabia Saudita y dejar a mis hijos un año sin verlos. Me costó tomar esa decisión, y como tenía el libro de pases alargado por haber jugado en la Selección me llegó la oferta de Cruz Azul. Dije 'me quedo un año'", confesó el exfutbolista en diálogo exclusivo con Bolavip.

Indirectamente, con la propuesta que le acercó la cooperativa hace casi cinco años, Vuoso terminó conservando de la mejor forma la relación con su familia y evitando las distancias.

