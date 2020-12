ÚLTIMO MOMENTO: Robert Dante Siboldi renunció a Cruz Azul

Robert Dante Siboldi anunció su sosrpresiva renuncia como director técnico de Cruz Azul, luego de la histórica derrota que sufrieron los cementeros ante Pumas, en la Semifinal del Guard1anes 2020.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el estratega uruguayo confirmó que "se hacía a un lado", pues no iba a permitir que se pusiera en tela de juicio la "honorabilidad" y los vaalores tanto suyos, como de sus jugadores, por la manera tan insólita de caer ante los universitarios, el pasado domingo.

"Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo, pero en la semifinal nos enfrentamos a un gran rival", comenzó Robert Dante Siboldi su mensaje.

"Quiero dejar en claro que el planteamiento, en ambos partidos, fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestionen la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores", advirtió el uruguayo.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución .





