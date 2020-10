Paul Delgadillo reconoció su error en la Final de 2013 ante América, pero liquidó a todo Cruz Azul

Club América y Cruz Azul se enfrentaron en la final del Clausura 2013, en una edición que todavía sigue actualmente recordada por ambos equipos. Las Águilas, claro está, tienen en la memoria haber vencido a La Máquina y coronarse campeones, mientras que por el otro lado nace la discusión respecto a la jugada más polémica de la noche.

Todo se remonta a la jugada del gol de América, cuando el Maza Rodríguez le cometió una infracción a Jerry Flores. Ante esta situación, el principal apuntado fue el silbante del encuentro: Paul Delgadillo. A más de siete años de aquel partido, el árbitro reconoció su error, pero además le dejó un mensaje a Cruz Azul.

“Todos vimos ese caballazo del Maza sobre el Jerry que derivó en el gol de Aquivaldo, Delgadillo debió anular ese gol ya marcar la falta, por ende Cruz Azul sería campeón, en fin, ya pasó, ya es historia, lo que importa es el HOY”, escribió un usuario de Twitter. Lo que no se esperaba, era que el mismo Delgadillo respondería.

Efectivamente era falta, pero voy a replicar lo que escuche hace unos, días, yo no falle el gol a medio metro, yo no metí autogol y yo no tire los penales a 80 metros! #cadaquiensusculpas — PAUL DELGADILLO (@PAULEDELGADILLO) October 23, 2020

“Efectivamente era falta”, comenzó reconociendo su error el silbante. No obstante, lo más polémico llegó después: “Pero voy a replicar lo que escuche hace unos días, yo no falle el gol a medio metro, ¡yo no metí autogol y yo no tire los penales a 80 metros!”, sentenció.

El tweet de Delgadillo se hizo viral y, a su vez, fue tomado como burla por los fanáticos del América, mientras que los de Cruz Azul no le gustó para nada las dos situaciones: el claro error que no se cobró y que el mensaje enviado.

