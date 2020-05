"Cuando Christian Martinoli se dedica a narrar en serio es buenísimo": Perro Bermúdez

Sin duda alguna, Enrique Bermúdez y Christian Martinoli son dos de los narradores que revolucionaron el relato deportivo en nuestros tiempos, pues cada uno con su estilo muy particular y muy diferente se han logrado consolidar como los favoritos de la afición mexicana.

Es por ello que uno no le quita mérito al otro y hasta reconocen el talento que tienen ambos, tal es el caso del 'Perro' Bermúdez, quien aceptó que su competencia directa, al ser el representante de Azteca Deportes, es el más fuerte en la narración de hoy en día, eso sí cuando se dedica a narrar 'en serio' precisó el cronista de Televisa Deportes.

"Me parece que ha generado un estilo diferente, que le gusta a mucha gente y otros no, hace medio comedia y narra, pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo. Hoy en día es el narrador que tiene más seguidores en México, el más fuerte", aseguró sin temor el legendario 'Perro' Bermúdez en entrevista para Javier Alarcón.

Asimismo, destacó que se lleva muy bien tanto con Christian Martinoli como con su dupla explosiva, Luis García, además de recordar que hace un años protagonizaron un comercial juntos en un hecho insólito para los aficionados, al ver a dos de los mejores narradores del país compartiendo micrófonos, aunque sólo fuera para un anuncio de jugos.

“Es un gran, gran narrador sin duda alguna, no hace mucho hicimos él y yo un comercial acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque yo no podía viajar a México porque estaba en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía viajar. Él vino y tuvo éxito de unos jugos, jaló tremendo, tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador”, sentenció.

Este es el comercial que hicieron juntos.

