"Cuando decido volver a México esperaba una recepción más cálida": Miguel Layún

Después de jugar dos mundiales y pasar por cuatro equipos europeos en tres de las grandes ligas, Miguel Layún decidió volver a la Liga MX en 2019 para vestir la playera de Monterrey. La contratación levantó la expectativa de la afición, pero también la exigencia. El lateral recordó aquel momento y reconoció que esperaba otro recibimiento por parte de los fanáticos.

En plática con el youtuber ZABALIVE, el elemento de 31 años habló de las críticas que recibió en su llegada al equipo y fue consultado si le parecieron injustas. "No sé si injustas o no. Al final de cuentas son puntos de vista. Hay a quien le puede gustar mi estilo de juego y hay a quien no le puede gustar nada. Aprendí que o me río con esas cosas o pasas muy malos ratos. Me parecería a mí injusto juzgar a la afición", señaló.

El ex América, que salió del país en 2014, admitió que sintió el malestar de la afición en sus primeros partidos: "He jugado presionado muchas veces, sobre todo en mi vuelta a Monterrey. Cuando yo decido volver a México esperaba una recepción más cálida siendo honesto porque al final de cuentas yo notaba mucho buen rollo cuando estaba en Europa".

Layún detalló lo que imaginaba y lo que terminó finalmente por suceder: "Dije: voy a regresar a México, la gente va a estar contenta y de repente fue un constaste a lo que yo me imaginaba en la cabeza. Claro que si me sentía presionado al comienzo porque yo decía, ¿qué tengo que hacer para encontrar aceptación?".

Por último, explicó cómo encaró el problema para solucionarlo y reveló que le molesta más cuando critican a un compañero. "Llegué a un punto que dije si me aceptan o no al final me debo a mis compañeros y al club, así que básicamente hacer las cosas lo mejor posible para que haya resultados", completó el futbolista campeón de la Concachampions y el Apertura 2019 con Monterrey.

