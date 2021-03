"Meteríamos millones de goles": Cuauhtémoc Blanco se imaginó lo que sería una dupla con André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac arribó a Tigres en 2015 y a partir de allí se encargó de dejar su huella. Con 143 goles y ocho títulos bajo el brazo, el francés es uno de los extranjeros más destacados de la historia de la Liga MX.

En esa línea, Cuauhtémoc Blanco destacó la jerarquía del ex-Olympique de Marsella y especuló con lo que sería una posible dupla: "Meteríamos millones de goles. Se me hace un buen jugador, uno de los mejores extranjeros que ha traído Tigres".

"Gignac ha metido muchos goles en Tigres y se ha ganado su respeto", señaló el ídolo de América en una entrevista con los periodistas Alex de la Rosa y Aldo Farías para el podcast de TUDN La Pelota Al Que Sabe.

Cuauhtémoc Blanco sobre Gignac: “Meteríamos millones de goles, se me hace un buen jugador, uno de los mejores extranjeros que he traído Tigres.

Ha metido muchos goles en Tigres, yo creo que Tigres se ha ganado su respeto” pic.twitter.com/fmQgw0B52V — Rafael Rivera (@RafaDato2) March 5, 2021

Por otro lado, el actual gobernador de Morelos indicó cuál es el principal problema del futbol mexicano: "Se necesita que no haya tantos extranjeros, le deben dar oportunidad a los jugadores mexicanos. Yo lo viví cuando llegué al América, pensé que estaba para jugar a los 20 o 21 años".

"No me daban chances de jugar porque decían que tenían que meter a (Marcelo) Barticciotto porque les costó un dineral, y también porque los entrenadores no tienen tanto tiempo para jugársela con los chavos", explicó.

Hace 5 años que Cuauhtémoc Blanco Bravo, vistió por última vez el plumaje americanista. ������

�� LEGENDARIO ��@cuauhtemocb10 #SiempreÁguilas #EternaGrandeza �� pic.twitter.com/NQCk51a2NP — Club América (@ClubAmerica) March 5, 2021

Lee También