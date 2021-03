Roger Martínez aseguró que está feliz en el América y no quiere irse a Europa

Club América vivió una catástrofe en diciembre. La eliminación frente a Chivas de Guadalajara por Liga MX y ante Los Angeles FC por Concachampions, llevaron a la salida de Miguel Herrera. No obstante, el drama no terminó allí, ya que los rumores sobre las intenciones de algunos jugadores de abandonar el equipo también se hicieron presentes.

Santiago Baños fue uno de los primeros en anticipar que Roger Martínez y Andrés Ibargüen habían cumplido un ciclo en las Águilas y, si bien el segundo ya no se encuentra por Coapa, el primero se transformó en una pieza clave con Santiago Solari. Evidentemente, el colombiano de 26 años cambió el chip en este 2021.

“Sinceramente siento que cualquier futbolista estaría feliz aquí y yo me siento muy bien, tengo mi cabeza acá para tratar de ayudar a mis compañeros y a mi equipo para que la afición siempre trate de estar contenta y quiero cosas grandes en el América”, afirmó en conferencia de prensa.

Roger Martínez le envió un mensaje a los detractores

Roger Martínez aseguró que su cabeza se encuentra en Coapa: “Yo no tengo la cabeza en Europa. Estoy en un club en donde todos los futbolistas deben de estar contentos y yo siempre lo he estado, se han dicho muchas cosas que no son ciertas porque yo nunca dije que estaba mal aquí o que me quería ir, mi pensamiento siempre ha estado en América, el club más grande México”, aseguró.

Por último, se refirió a su buen momento: “El futbolista siempre tiene que mantenerse trabajando y siempre tiene que dar el máximo en los entrenamientos y estar preparado trabajando siempre, eso es lo que yo hago y hacía anteriormente sin importar muchas cosas que se digan afuera, la verdad es que mi cabeza siempre ha estado en trabajar y esperar los momentos y ahora que tengo la oportunidad de jugar estoy muy contento”, finalizó.

