Damián Álvarez confesó que dos equipos lo tentaron para regresar al futbol

Damián Álvarez fue otro de los tantos jugadores argentinos que dejó su marca registrada en el futbol mexicano. El exfutbolista se lució con la pleya de Tigres UANL, donde consiguió siete títulos y fue aclamado por los aficionados del club felino.

A tres años de su retiro, el hombre sudamericano hizo una sorprendente revelación ¿sobre una posible vuelta a las canchas? en su cuenta de Twitter con Emanuel Tito Villa. La conversación comenzó elogiando el nivel de Rubens Sambueza.

"A veces la edad es tan subjetiva... qué bien juega Sambueza", escribió Álvarez en su cuenta de Twitter. De inmediato, Villa respondió como comentario: "Déjate... Tu podrías estar jugando todavía, Titán".

Lo más destaco llegó segundo después, cuando el ex Universitario, que también vistió fue campeón con Pachuca, soltó: "Jajaja, no me des ideas que me hablaron de dos equipos. Por cierto, muy buenos comentarios en las transmisión de ayer".

Si bien algunos aficionados le exigieron que de nombre de clubes, el hombre de 41 años decidió no dar detalles. Eso sí, a varios fanáticos de Tigres se les debe haber caído más de una lágrima.

