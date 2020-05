Daniel Arreola: su paso por Atlas y su gran presente en Puebla

Con todos los años de sequía que tiene Atlas sin un título en la Liga MX, y sabiendo que la afición es una de las más exigentes del país, muchos le cayeron a las directivas que fueron pasando por sus decisiones. Algunas habrán sido acertadas y otras, quizás, le jugaron una mala pasada a la institución.

En 2018, y después de haber tenido un paso aprobado por las filas del elenco de Guadalajara, las autoridades del club le anunciaron su salida a Daniel Arreola. Una determinación que, hasta el día de hoy, sigue siendo discutida por muchos fanáticos basándose en su rendimiento.

En diálogo exclusivo con Bolavip, el lateral izquierdo dio detalles sobre su baja en los Zorros, su deseo de tener una revancha en un futuro cercano , su cariño con los seguidores y su muy buen presente en Puebla.

- ¿Cómo se están dando las cosas en Puebla? ¿Realizan entrenamientos a través de alguna plataforma virtual?

- Estamos entrenando vía Zoom. Nos conectamos todos entre 9 y 10 de la mañana junto con el cuerpo técnico y el preparador físico. Tenemos un mini gimnasio, el club nos facilitó varios equipos como para poder trabajar. Y con eso intentamos hacer lo mejor que se puede, tenemos un chip e intentamos no perder el ritmo para cuando todo se reanude poder estar de la mejor forma.

- Durante las dos temporadas que has estado en Puebla conseguiste sumar buena cantidad de minutos y estar en un total de 50 juegos. ¿Qué sientes al saber que estás muy bien considerado por Juan Reynoso a la hora de parar a la defensa?

- La verdad que esto es algo por lo que uno trabaja día a día. El técnico, creo bien, nos ha dado la confianza y siempre lo he dicho, el jugador la única forma de corresponder a eso es en la cancha, demostrando, con ganas y con actitud. Siempre que estoy en un equipo intento dejar lo mejor de mí. Las cosas van de la mano y esperemos seguir sobre esa línea para seguir sumando minutos y darle alegrías al club.

- Antes del parón por el coronavirus, Puebla quedó con 14 unidades y muy cerca de los puestos para ingresar en la siguiente Liguilla. ¿Cuáles son los objetivos para cuando el futbol se reanude?

- El equipo iba en ascenso y veníamos de una serie de partidos invictos, sumando puntos importantes de visita. Pasa eso del parón y nada, creo que es parejo para todos. No creo que nadie pueda sacar una ventaja de esto sino que los objetivos son claros: no perder el ritmo y calificar a la Liguilla. Tanto la ciudad, como el equipo, como nuestras familias están deseosos de ello.

- Antes de pasar a La Franja eras muy bien considerado en Atlas, jugabas con regularidad. ¿Por qué terminaste saliendo en 2018? ¿Fue una decisión personal o la tomó la directiva?

- Yo te digo, en ese momento no me quería ir pero las cosas se fueron dando así. Por mí me hubiese quedado ahí muchos años porque es una afición que te enamora, que te llama. No me hubiera gustado irme porque estábamos teniendo una buena temporada, sumando muchos minutos. Pero al final son decisiones de un entrenador que te dice que no te necesita o que no te quiere. La directiva que estaba en ese momento no quiso contar conmigo y como jugador uno está abierto a esas posibilidades. Se me presentó la chance de venir a Puebla y me dieron todas las comidades para llegar.

- ¿Te gustaría volver a tener una oportunidad en los Zorros?

- Claro, siempre dejo la puerta abierta. Me fui de la mejor manera, hice una buena relación. Ahora es una nueva directiva pero el cariño sigue estando ahí, intacto. Si algún día me presentaran la oportunidad de volver, con los ojos cerrados diría que sí. Pero ya no depende de uno. Le mando las mejores vibras al Atlas, que se merecen ese título tan ansiado que desean.

- Cuando se menciona tu nombre, los aficionados del conjunto de Jalisco te recuerdan de la mejor forma. ¿Qué te genera leer o escuchar ese cariño?

- La verdad que el cariño es mutuo. Es de las mejores aficiones de México, de esas que te apreta, que mete, y a mí me gusta jugar con eso, con esa presión. Que cuando lo haces bien la gente está ahí y cuando lo haces mal, es normal, también te van a putear, pero es un sentimiento que te hace sacar lo mejor para dárselo a ellos que van cada 15 días al estadio a ver ganar a su equipo. Ojalá algún día nos podamos volver a juntar.

- Ya tienes 34 años, es cierto que todavía te quedan algunas temporadas más por delante. ¿Ya piensas en qué club quieres retirarte?

- Mi carrera la he manejado y vivido como he querido. Tengo todavía más retos por cumplir. Es cierto que la edad te va achicando los plazos pero me mantengo en forma y la única manera de seguir siendo rentable es rendir en la cancha. Es inevitable, hay que tenerlo de reojo, pero no pienso en eso. El día que llegue veremos en qué institución, tengo clubes con gran cariño que recuerdo con gran cariño.

