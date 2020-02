Darío Husaín formó parte del último Vélez de Bianchi, del de Bielsa e Ischia. Se dio el lujo de jugar junto a su hermano e incluso repitió fórmula en uno de los equipos más grandes del fútbol argentino: River Plate. Hace 17 vistió la camiseta del Millonario y luego pasó por Racing, clubes de lugares exóticos como Puerto Rico y finalizó su carrera en el ascenso de su país.

Pero su lugar en el mundo parece ser Miami, Estados Unidos: "Siempre tuve la idea con mi mujer de vivir en Miami. Se nos dio una propuesta de venir por una academia de fútbol, nosotros teníamos un departamento acá así que se dio todo. Y la verdad encontramos nuestro lugar", afirma Husaín en exclusiva a Bolavip.



"Estoy desde el 2013 trabajando en Miami Strike Force como Director de Academia, como una escuelita de fútbol, que cuenta con casi 700 chicos entre 5 y 18 años, y en paralelo DT de dos categorías de divisiones competitivas (Categoría 2005 y 2004) también del club", reconoce el exdelantero que consiguió dos Clausura con Vélez y uno con River.

'La Furia', apodo que arrastra de su etapa como jugador, se encuentra fascinado en su rol de técnico y capacitador infantil: "Me gustan las dos cosas, ser coordinador y DT. Organizar los entrenamientos, planificar las capacitaciones me gusta mucho, pero si tengo que elegir un rol solo, elijo dirigir".

Darío explica que la gran diferencia que hay entre el fútbol argentino y el estadounidense comienza a verse en los primeros años de los potenciales jugadores y la falta de ambición, algo que según cree, podrá cambiar el flamante club de Beckham en la MLS: "El Inter Miami puede incentivar a que los chicos de acá quieran dedicarse al fútbol, porque hay calidad pero si sos jugador de fútbol ganás 100 mil dólares al año, pero si sos contador ganás 400 mil. Acá se basan mucho en la beca y en el estudio, los padres más que nada, porque si fuera por los chicos juegan al fútbol", afirma.

"Tengo muchas expectativas con Inter Miami, creo que el club le hace muy bien a la región, por la cantidad de latinos que hay, y al fútbol estadounidense en general. A los chicos que están en academias les va a hacer bien porque los motiva a seguir vinculados al fútbol. En Argentina el chico de 5ta, 6ta en inferiores sueña con jugar en Primera, acá hoy no existe esa ambición. La MLS está creciendo muchísimo y están viniendo jugadores en pleno auge, no a retirarse, como Pavón, Pity Martínez, Barco".

Pese a la tentación que puede significar acercarse al proyecto de Inter Miami, Husaín disfruta de su presente en su actual trabajo: "No hablé con nadie de Inter Miami. En Miami Strike Force estoy muy bien, contento, la gente me trata de maravillas. Irme de ahí sería por algo demasiado bueno, pero en el futuro nunca se sabe", pero también bromea sobre un posible llamado del crack inglés: "Si me suena el telefóno y me llama Beckham voy corriendo desde donde esté ja".

Darío tiene dos hijos, Franco que juega en la 5ta División de Huracán y Nicolás de 13 años.

Por último admitió estar contento por el andar del Vélez de Heinze: "Veníamos de un par de años de jugar mal y malos resultados, y Heinze le saca el jugo a todos, a veces se puede jugar bien o mal, pero la actitud no se negocia en este Vélez", y se deshizo de elogios hacia Marcelo Gallardo: "Del River de Gallardo qué te puedo decir. Es para aplaudirlo, espectacular. ¿Qué más se le puede pedir? Ganó la final más importante de la historia de la Libertadores".

