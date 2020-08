David Medrano confesó que Ricardo La Volpe le ofreció el puesto de auxiliar técnico en el Tri

David Medrano, reconocido periodista de Azteca Deportes, platicó en una entrevista con Jesús Barrón en su cuenta oficial de Youtube y realizó algunas confesiones. Una de ellas fue que Ricardo La Volpe, allá por el 2006, le propuso dejar el periodismo para que sea uno de sus asesores en el Mundial de Alemania para la Selección de México.

Luego de más de 35 años trabajando para el medio anteriormente mencionado, reveló que fue la única oferta que le tentó para alejarse del periodismo y los medios. Sin embargo, el periodista rechazó la propuesta.

"Me han ofrecido trabajar en equipos, pero he dicho que no. Lo que más me movió el piso fue en 2006 con Selección, Ricardo La Volpe quería sí o sí que me uniera a su equipo para el Mundial de 2006, pero le decía 'yo quiero ser periodista toda la vida, es lo que me gusta'. El tiempo me demostró que tomé la decisión correcta", aseguró.

Jam Media.

Además, reveló que el nombre de Luis García Postigo sonó para ser parte del área deportiva en el Atlas. Asegurando que le han insistido al periodista para que se convierta en vicepresidente deportivo de la institución.

"Igual y cometo una indiscreción. Cuando Azteca compra al Atlas, no sabes lo que le insistieron a Luis para que fuera el vicepresidente deportivo del equipo, la oferta económica era muy importante, pero el Doctor siempre la tuvo clara y no quiso", confesó.

