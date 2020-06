¿De Chivas a la FMF? Reconocido reportero postula a Amaury Vergara para ocupar un cargo importante

Un año atrás, Jorge le dio al confianza a Amaury Vergara para hacerse cargo de Chivas. Y a pesar de que todavía no llegaron grandes resultados deportivos, los aficionados del conjunto tapatío reconocen su labor por la inversión que se realizó en el anterior mercado y también por la contratación de Ricardo Peláez.

Pero esa reacción positiva no es solo por parte de los seguidores del Rebaño Sagrado, sino también por importantes personalidades del ámbito de los medios de comunicación. Como sucedió durante las últimas horas con Rubén Rodríguez, quien lo postuló para ocupar un importante cargo fuera de su club.

Foto: JAM MEDIA

"Amaury Vergara puede y tiene que ser el nuevo líder de la FMF. Tiene que hacer que Chivas NO atienda, NO coma y NO despache en la misma mesa que América. Chivas tiene que ser el contrapeso y el que choque con los 4 Fantásticos", escribió el reportero de Fox Sports a través de su cuenta personal de Twitter.

Para llevar a cabo dicha función, el dueño del Guadalaraja no tendría que dejar de lado sus actividades dentro de la institución que maneja. Además, teniendo en cuenta la propuesta del periodista, su llegada a la Federación Mexicana de Futbol favorecería a los intereses de su equipo.

Vale la pena mencionar que esto no significa nada oficial sino una postualción informal por parte de uno de los reporteros más reconocidos del país. ¿Le darán espacio en la FMF?

