De no creer: Diego Lainez reveló que gritó un gol en contra del América

Nació de la cantera del América y regaló una gran alegría como lo fue el Torneo Apertura 2018. Es sabido el amor que Diego Lainez le tiene a la institución azulcrema y, de hecho, desde que se fue al Real Betis en búsqueda de su primera experiencia europea se cansó hasta el hartazgo de repetirlo.

Sin embargo, en un Instagram Live con Pitz Group, el volante ofensivo de 19 años recordó un momento de su vida en que celebró la desgracia de las Águilas. Sí, festejó un gol que le marcaron al equipo del cual surgió y nada más, ni nada de menos, que en las instalaciones de Coapa.

"El fue con la Sub-20, puso un pase de gol y festejé el gol del Pachuca. A mí me encanta y yo le voy al América pero solo el hecho de que mi hermano haya dado el pase lo grité. Me miró todo el mundo pero me dio igual porque es mi hermano", recordó sobre un tanto de Mauro cuando era juvenil de Tuzos.

Y entre hermanos se entienden, porque el ahora futbolista de Xolos de Tijuana hizo lo mismo por Diego en Hidalgo: "El hizo una así en Pachuca. Yo estaba jugando en la cancha de ellos y mi hermano gritando y festejando mis goles. Los directivos se le quedaban viendo como diciendo 'qué madre haces?'".

En aquel entonces, Lainez no era una estrella en el Nido pero se animó a mostrar su cariño por un familiar frente a todos sus compañeros, directivos y trabajadores de la institución azulcrema. Además... ¿Quién no haría algo así por un hermano?

