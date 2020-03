Denegados: Liga MX no tendría ascensos para la próxima temporada

Luego de la incertidumbre sobre qué sucederá con el Ascenso MX y un posible cupo en la Liga MX para algún equipo, David Medrano despejó cualquier duda a través de su Twitter personal.

El periodista fue muy claro y reveló que para la próxima temporada no habrá ningún equipo ascendido. Esto se debe a que no aprobaron la certificación correspondiente, por lo que no podremos contar con 20 equipos en el Apertura 2020.

Ninguno de los 12 equipos de Liga de Ascenso aprobó la certificación con lo cual es casi imposible que haya 20 clubes en Liga MX el próximo torneo ya que ninguno de los de Ascenso podrá subir ni deportivamente ni comprando el lugar. — david medrano felix (@medranoazteca) March 13, 2020

"Ninguno de los 12 equipos de Liga de Ascenso aprobó la certificación con lo cual es casi imposible que haya 20 clubes en Liga MX el próximo torneo ya que ninguno de los de Ascenso podrá subir ni deportivamente ni comprando el lugar", afirmó el periodista.

Un gran malestar generó entre los dirigentes de Liga de Ascenso el enterarse que ninguno aprobó la certificación, por ello ya desde ayer en el Atlante vs Alebrijes se manifestaron al no jugar durante un minuto. — david medrano felix (@medranoazteca) March 13, 2020

Por otro lado, el comentarista de TV Azteca confesó: "Un gran malestar generó entre los dirigentes de Liga de Ascenso el enterarse que ninguno aprobó la certificación, por ello ya desde ayer en el Atlante vs Alebrijes se manifestaron al no jugar durante un minuto".

Multipropiedad, falta de transparencia financiera y más del 30% de ingresos de dinero público los factores por los cuales no aprobó la certificación ningún club de ascenso. — david medrano felix (@medranoazteca) March 13, 2020

"Multipropiedad, falta de transparencia financiera y más del 30% de ingresos de dinero público los factores por los cuales no aprobó la certificación ningún club de ascenso", explicó Medrano.

