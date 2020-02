De cara al Clausura 2020, el equipo comandado por Luis Fernando Tena ha incorporado a siete jugadores, de los cuales tres fueron defensores.

José Madueña, Cristian Calderón y Alexis Peña son los tres defensas por los que el club invirtió millones y, sin embargo, ninguno figura en el once titular.

Por un lado, el lateral derecho mexicano, proveniente de Cruz Azul, únicamente ha logrado acumular 180 minutos de juego. Fue titular ante Atlético de San Luis y Tigres UANL.

Por otra parte, el lateral izquierdo Calderón, lleva acumulados 229 minutos como titular en el equipo. Ha tenido la posibilidad de jugar contra Toluca, Pachuca, San Luis y Cruz Azul. Aunque, se le está dificultando sacarle el puesto a Miguel Ponce.

El que peor la está pasando es el defensor central, Alexis Peña. Hasta el momento no ha jugado ni un minuto con el primer equipo de el Rebaño Sagrado. Solamente ha sido convocado para dos encuentros, ante Juárez y Pachuca, pero el Flaco Tena no lo ha tenido en cuenta y, como consecuencia, lo mandó a la Sub 20.

