Descartado lo de Tigres: Pedro Caixinha está por firmar con otro equipo

Desde que Alejandro Rodríguez se convirtió en el nuevo presidente de Tigres UANL, una infinidad de rumores comenzaron a aparecer en medios y redes sociales. Desde cambios en la directiva, hasta posibles altas y bajas del equipo de cara al Apertura 2020 de la Liga MX. Pero hubo algo aún más fuerte:

Según anticipó de manera exclusiva Multimedios Deportes, tanto los Felinos como el consejo de CEMEX habrían escogido a Pedro Caixinha como el reemplazante de Ricardo Ferretti para tomar las riendas del plantel profesional. Sin embargo, todo esto quedó descartado por el propio entrenador portugués.

"¿Regresar a México? A México siempre lo tendré en consideración. Sin embargo, desde que salí no he tenido ningún tipo de contactos. He estado mucho más por Europa y Medio Oriente, pero uno nunca sabe", aseguró el extimonel de Cruz Azul y Santos Laguna a ONCE, empezando a desacreditar la información.

Como si esto fuera poco, se refirió puntualmente a la información que lo vincula con los de Nuevo León: "Nada. Rumores. No hablo de equipos que tienen entrenadores vigentes. A mí no me gustaría que hablaran con otro entrenador cuando yo estoy trabajando en un club. No hago a los demás lo que no me gustaría".

"Ya prácticamente cerré con un equipo bien lejitos de México. Esta semana debo de firmar, pero para empezar por septiembre, en el inicio de la próxima temporada", cerró Caixinha, quien al ser consultado de qué país o liga se trataba omitió anticiparlo hasta que esté confirmado al ciento por cien.

