Desde Liga de Quito descartan acercamientos de Monterrey por Franklin Guerra

Con 36 años y un rodaje más que reducido en el primer equipo de Monterrey, José Basanta tomó la decisión de salir de la institución con la que compartió un sinfín de experiencias y alegrías. El argentino, dejando un hueco más que importante en el primer equipo, puso en aprietos a La Pandilla a la hora de encontrarle un reemplazante apto.

En las últimas semanas, lógicamente, con Monterrey lanzado de lleno en el mercado de pases en busca de alguien capaz de suplantar al defensor, un apellido más que llamativo comenzó a ser vinculado con la institución de la Liga MX: Franklin Guerra. Con un precio relativamente accesible, el hombre de Liga de Quito surgió como una de las grandes alternativas para ocupar el lugar de Basanta.

Guerra en acción en un encuentro de Copa Libertadores ante Boca (Foto: Getty)

Tiempo después, haciendo eco de los rumores en cuestión, el futbolista en cuestión manifestó: "Me sorprendió que hace unos días en redes sociales estallaron con el tema que me vincularon con un equipo allá (Rayados). Lo que sí te puedo decir es que sí hay acercamientos con dos o tres equipos, pero no te puedo dar detalles porque hasta que no haya firmado no pasa nada". "Me interesa bastante el futbol mexicano; he podido ver algunos partidos y hay amigos allá. Es un futbol que me interesa por cómo se maneja", agregó.

En las últimas horas, sin embargo, la noticia relacionada al interés de Monterrey en Guerra sufrió un revés más que duro. Esteban Paz y Pablo Repetto, presidente y DT del conjunto de Ecuador respectivamente, descartaron cualquier tipo de acercamiento por parte de La Pandilla en torno al central. "Hablaron de Guerra a Monterrey y hasta de montos irrisorios, y nada de eso es cierto", manifestó el máximo exponente dirigencial.

Acoplándose a los dichos de Paz y manejando las mismas novedades que el presidente, el director técnico, indiciando que por lo pronto no tiene "nada oficial de Franklin Guerra", agregó: "Si se concreta sería muy bueno para el club en estos duros momentos. Ha crecido con nosotros desde que lo pedimos de El Nacional”.

Lee También